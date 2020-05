The Forbidden Game, Greg Berlanti al lavoro sulla serie tv ispirata ai libri di LJ Smith

Nuovo progetto per il sempre superimpegnato Greg Berlanti, il papà dell'Arrowverse: la Greg Berlanti Productions porterà infatti sullo schermo la trilogia di libri teen horror The Forbidden Game.

Greg Berlanti non si ferma mai.

L'instancabile produttore aggiungerà una nuova produzione alle decine su cui è già al lavoro: dalle serie targate The CW come Batwoman, The Flash, Riverdale e via dicendo, agli show DC sulle piattaforme streaming come Titans e Doom Patrol per DC Universe, la serie su Lanterna Verde per HBO Max, o You per Netflix, passando per i film (Berlanti dirigerà Chris Evans nel remake de La Piccola Bottega degli Orrori), potremmo star qui ad elencarne a iosa, eppure Greg non accenna a rallentare il ritmo.

Questa volta sarà la trilogia di romanzi firmata da Lisa Jane Smith (l'autrice di The Vampire Diaries e The Secret Circle), The Forbidden Game, a ricevere il trattamento seriale.

La serie teen horror verterà su Jenny e sei suoi amici, che si ritroveranno a partecipare a "un gioco in stile Jumanji, che li trasporterà in diversi mondi in cui ognuno di loro dovrà affrontare le sue più grandi paure. Chi non vi riuscirà pagherà cara: la sua anima rimarrà per sempre imprigionata". Tra i personaggi centrali vi sarà Julian, un enigmatico ragazzo con la capacità di muoversi liberamente tra i vari mondi, e di cui Jenny ben presto si innamorerà...

Alla produzione troveremo, assieme a Berlanti, anche Sarah Schecter e David Madden, mentre è iniziata la ricerca per uno sceneggiatore.