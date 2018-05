The Fosters: rivelato il titolo dell'imminente spin-off!

Sarà Good Trouble il titolo dello spin-off dedicato a The Fosters, celebre serie statunitense creata da Peter Paige e Bradley Bredeweg per ABC Family e andata in onda dall'estate 2013.

Annunciato a poche settimane dalla messa in onda del finale della serie originale, lo spin-off ordinato da Freeform sarà incentrato sulle vicende di Callie (Maia Mitchell) e Mariana (Cierra Ramirez), impegnate nella loro nuova vita a Los Angeles.

Il network statunitense ha anche comunicato che il creatore di Crazy & Rich Jon M. Chu sarà il regista e il produttore esecutivo del primo episodio, le cui riprese inizieranno questa estate. M. Chu è noto soprattutto per aver diretto G.I. Joe - La Vendetta con The Rock, Bruce Willis e Chunning Tatum e Now You See Me 2 con il cast all-star comprendente Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman.

"Ogni giorno in questo paese vediamo i millennial fare cose straordinarie, darsi da fare per trovare il loro posto nel mondo mentre cercano di venire a capo coi guai del primo ventennio delle loro vite", hanno dichiarato i creatori e showrunner della serie Joanna Johnson, Peter Paige e Bradley Bredeweg. "Mentre Callie e Mariana si avventurano a Los Angeles per iniziare la loro vita da adulti e intraprendere i loro viaggi, che saranno separati ma intrecciati al tempo stesso, andranno incontro a tutta una serie di 'guai che dovranno imparare a gestire."

Non c'è ancora una data ufficiale per la messa in onda di Good Trouble, ma la serie va ad arricchire ulteriormente il già fornito palinsesto di Freeform, che Siren, The Bold Type, Shadowhunters, e la nuova serie tv Marvel Cloak & Dagger, che esordirà a giugno.