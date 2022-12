The Franchise: scelto il cast per la serie HBO di Sam Mendes, parodia dei cinecomic!

Ci sono novità per "The Franchise", la nuova serie tv HBO creata da Sam Mendes e Armando Iannucci che esplorerà il dietro le quinte dei film di supereroi.

Prodotto da Iannucci tramite il suo banner Dundee Productions e da Mendes (regista di 1917), tramite la sua società di produzione Neal Street Productions supportata da All3Media, lo show ha finalmente trovato i suoi protagonisti.

Infatti, Billy Magnussen, Jessica Hynes, Darren Goldstein, Lolly Adefope e Isaac Powell sono stati scelti come personaggi regolari della serie, mentre Daniel Brühl e Richard E. Grant come guest star ricorrenti. Magnussen (Made for Love) interpreterà Adam, Hynes (W1A) Steph, Goldstein (Ozark) sarà Pat, Adefope (Ghosts) sarà Dag, Powell (West Side Story) interpreterà Peter, Brühl (Inglourious Basterds) sarà Eric e Grant (Withnail e io) interpreterà Peter.

La sinossi della serie, con Sam Mendes che dirigerà il pilot, recita: "Al centro di 'The Franchise' ci sarà una troupe presa nelle concitate fasi di produzione del lavoro, che avrà modo di farsi una fatidica domanda: si tratta di una nuova alba per il mondo del cinema, o della sua morte definitiva? Hollywood è ancora una fabbrica di sogni, o piuttosto l’equivalente di un impianto chimico?".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che prossimamente arriverà nelle sale Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes.