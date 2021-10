The Freak Brothers: ecco quando uscirà la serie animata di Tubi con Woody Harrelson!

Finalmente sappiamo quando The Freak Brothers arriverà su Tubi. Si tratta del primo show animato della piattaforma, basato sul fumetto The Fabulous Furry Freak Brothers creato da Gilbert Shelton. Il cast di doppiatori di The Freak Brothers è incredibile, e la serie sembra già avere gli ingredienti per essere un successo. Ma quando potremo vederla?

Prima di quanto potessimo immaginare. Infatti The Freak Brothers debutterà con i suoi primi due episodi domenica 14 Novembre. Il restanti episodi della prima stagione arriveranno sulla piattaforma la domenica, uscendo di settimana in settimana, fino al finale del 26 Dicembre. Il totale è di ben 8 episodi.

La serie con Woody Harrelson e John Goodman, solo per citarne due, sarà incentrata sui fratelli anti-establishment Freewheelin' Franklin Freek (Harrellson), Phineas T. Phreakers (Davidson), Fat Freddy Freekowtski (Goodman) e il cinico gatto della banda, Kitty (Haddish) che si svegliano da un pisolino durato 50 anni indotto da un'erba "magica" fumata nel 1969. Il trio deve ora adattarsi alla vita dell'odierna San Francisco.

Il fumetto da cui è tratto è stato definito come uno dei migliori 100 del secolo, e Adam Lewinson, Chief Content Officer di Tubi, ha dichiarato di essere entusiasta di mostrare finalmente il risultato del duro lavoro fatto sullo show al pubblico.

Negli ultimi anni Tubi si è affermato sempre più come valida alternativa a Netflix, pur offrendo qualcosa in meno. Adesso sta provando a stare al passo, e non è più l'unica piattaforma di questo tipo: è infatti arrivata Serially un servizio streaming gratis!