The Freak Brothers, Woody Harrelson e Tiffany Haddish doppieranno la serie

The Freak Brothers, serie animata per adulti in arrivo in autunno, potrà contare sul doppiaggio di Woody Harrelson, John Goodman, Pete Davidson e Tiffany Haddish (affiancati da Blake Anderson e Adam Devine).

Un mini-episodio per introdurre il cast vocale è stato già pubblicato, forse nella speranza di attirare le attenzioni di una piattaforma streaming per la distribuzione e, ovviamente, un po' di pubblico. Per chi non lo sapesse, The Freak Brothers ruota intorno ai tossici Freewheelin 'Franklin Freek (Harrelson), Fat Freddy Freekowtski (Goodman), Phineas T. Phreakers (Davidson) e il loro gatto sboccato, Kitty (Haddish), che vivono a San Francisco nel 1969. Le cose per loro cambiano quando, dopo aver fumato della marijuana geneticamente modificata, si svegliano ai giorni nostri e devono venire a compromessi con un mondo completamente nuovo.

La serie è stata annunciata per la prima volta l'anno scorso al Comic-Con di San Diego. È scritta e prodotta da Dave Krinsky e John Althschuler di Silicon Valley, insieme a Daniel Lehrer e Jeremy Lehrer. È possibile guardare il mini-episodio in calce alla notizia.

Nella puntata, il gruppo di protagonisti mangia in un moderno KFC, commentando i cambiamenti culinari. Poi, vedendo uno spot su CNN, scoprono che Donald Trump è in possesso dell'ultimo collegamento all'originale ricetta. Così il gruppo parte alla ricerca del Presidente degli Stati Uniti per mettere le mani su un po' di pollo.

