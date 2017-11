The French Detective: Luc Besson dirigerà il pilot con Jean Dujardin

ABC ha confermato l’ordine di un episodio pilota per una possibile serie tratta da, romanzo scritto dacon al centro il personaggio di Luc Moncrief.

Alla regia del pilot ci sarà Luc Besson nel suo esordio sul piccolo schermo, mentre a ricoprire la parte principale troveremo il Premio Oscar per The Artist, Jean Dujardin. Adattato da Bill Collage, Adam Cooper (Assassin’s Creed) e Jonathan Collier (Bones), lo show racconterà la storia del detective parigino Luc Moncrief (Dujardin), il quale si unisce alle forze della polizia di New York per cominciare una nuova vita. Cercando di tenere il proprio passato nel passato, non tutto andrà come previsto.

Alla produzione c’è la EuropaCorp TV Studios di Besson, responsabile anche del franchise televisivo di Taken su NBC (tratto dal suo franchise cinematografico con Liam Neeson). Besson è attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo lungometraggio, Anna.