The Fugitive: Quibi svela il cast della serie basata sul film con Harrison Ford

Dopo aver svelato i protagonisti, Kiefer Sutherland e Boyd Holbrook, Quibi ha reso noti (via Deadline) gli altri membri del cast di The Fugitive, nuova serie basata sul film con Harrison Ford tratto a sua volta dall'omonima serie degli anni '60.

Natalie Martinez (The I-Land), Brian Geraghty (The Hurt Locker), Genesis Rodriguez (Man on the Ledge) e Keilani Arellanes (Euphoria) reciteranno in questo nuovo show dal creatore di Scropion Nick Santora insieme a Thunder Road Films, 3 Arts Entertainment e Warner Bros. TV.

Scritto da Santona, The Fugitive segue le vicende di Mike Ferro (Holbrook) un operaio che vuole assicurarsi che la figlia e la moglie siano al sicuro quando una bomba squarcia il treno su cui sta viaggiando. Ma a causa di prove mal raccolte e dei giornalisti troppo affrettati, tutto il mondo crede che Mike sia stato il responsabile di questo atto terroristico. Ingiustamente accusato, Mike dovrà provare la sua innocenza trovando il vero autore del disastro, prima che il leggendario detective Clay Bryce (Sutherland) possa arrestarlo. Con la città in tumulto e in preda alla disinformazione che viaggia sui social media, la vita e la famiglia di Mike rimangono in bilico mentre lui diventa... il fuggitivo.

La Martinez vestirà i panni della moglie di Ferro, con Arellanes che interpterà la loro figlia. Rodriguez ricoprirà invece il ruolo del detective Sloan, il pupillo di Clay, mentre Geraghty sarà Dale, un nuovo personaggio che non è ancora stato rivelato.

A proposito del film con Harrison Ford, Warner Bros. ha anche ingaggiato Albert Hughes per dirigere un remake de Il Fuggitivo per il grande schermo, progetto che circola dal 2015.