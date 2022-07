The Full Monty, un attore non tornerà nel reboot: licenziato per cattiva condotta

Terzo o quattro attore in pochi mesi a vedersi licenziato da un set per "comportamenti inappropriati e cattiva condotta" dopo una breve indagine interna da parte della produzione. Stavolta è toccato a uno degli storici volti di The Full Monty, film cult sugli spogliarellisti disoccupati di Sheffield che tornano ora in una serie Disney.

A gennaio 2022 è sbarcato su Disney il cult The Full Monty (Squattrinati organizzati) risalente al 1997 e diretto da Peter Cattaneo che vede, fra gli altri, Robert Carlyle e Tom Wilkinson disoccupati in una Sheffield grigia e post-inbdustriale che ha dimenticato il suo passato da miracolo economico. Assieme ad altri nella stessa condizione, il gruppo decide di mettere su uno spogliarello al maschile alquanto discutibile, offrendo però uno spettacolo inedito rispetto alla giovane concorrenza: un Full Monty, un servizio completo, nemmeno le mutande.

Con l’arrivo su Disney, la Casa di Topolino stava lavorando a una miniserie reboot di The Full Monty che avrebbe visto ritornare gran parte del cast. Ma da oggi, un volto storico viene meno, quello di Hugo Speer, che nel film originale interpretava Guy, imitatore fallito con (però) una qualità fondamentale per lo spogliarello, tanto da farsi soprannominare immediatamente “la terza gamba”. L’attore, fa sapere un comunicato Disney, sarebbe stato licenziato preventivamente per un report di presunta cattiva condotta segnalato da un altro set.

Il servizio di streaming ha dichiarato: “Recentemente, siamo stati informati delle accuse di condotta inappropriata da parte di Hugo Speer sul set di una produzione commissionata. Come da prassi, è stata avviata un'indagine. Al suo completamento, è stata presa la decisione di risolvere il suo contratto, con effetto immediato”. L’attore, dal canto suo ha negato con forza tutte le accuse per mezzo di un suo portavoce, promettendo di voler fare luce sulla questione.

In patria il film originale fu un vero e proprio miracolo di pubblico: con un budget di soli 2,8 milioni di sterline, ne ha incassate 207 milioni in tutto il mondo. Per un periodo, è stato il film con il maggior incasso nel Regno Unito fino a quando non è stato eclissato da Titanic, due anni dopo.