The Full Monty, il cast anticipa il tono del reboot: 'Non puoi spogliarti ogni giorno'

Ora che il cast di The Full Monty (popolarissimo film del 1997) è tornato al gran completo per la nuova serie, gli attori hanno parlato della loro esperienza: dai legami personali alle novità, dai grandi ritorni al tono della storia, sono moltissimi gli elementi che ruotano intorno al nuovo show diretto da Andrew Chaplin e Catherine Morshead.

Alla domanda se il cast fosse rimasto in contatto per tutto questo tempo, Steve Huison (nei panni di Lomper) ha detto che è accaduto con "alcuni di noi", mentre Mark Addy (Dave) ricorda che "alcuni vivevano fuori dal Regno Unito. Lesley e io ci siamo incontrati in diverse occasioni, nel frattempo, e vedo parecchio anche Steve. Ci conosciamo ancor prima che il film esistesse. Tuttavia, la lettura della serie ha rappresentato la prima volta in cui ci siamo ritrovati tutti nella stessa stanza dai tempi del film".

Quanto a Robert Carlyle (Gaz), purtroppo l'impresa non è stata facile: "Qualsiasi film, qualsiasi programma televisivo, si basa su una permanenza breve. Pensi subito che farai parte di una grande famiglia e sarai amico degli altri per sempre, ma c'è sempre il prossimo progetto. Inoltre, vivo a Vancouver da 14 anni ormai. Mi sono sempre pentito del mio allontanamento".

Di certo, nel frattempo gli attori non se ne sono stati con le mani in mano. "Ho frequentato una scuola di recitazione" ha aggiunto Wim Snape (Nathan), "ho girato il mondo e avuto una famiglia tutta mia. Tornare nel progetto e avere Simon Beaufoy e Alice Nutter che capiscono così bene quel mondo – senza contare tutte le conversazioni al riguardo... be', è davvero un sogno". In un'altra occasione, Simon Beaufoy ha giustificato l'attesa per The Full Monty.

Infine, l'intervistatore ha espresso un dubbio legittimo: e se lo spettatore ricercasse spogliarelli e felicità, nonostante la dilagante desolazione nella serie? "Be'" ha risposto Huison, "non puoi spogliarti davanti alla gente ogni singolo giorno. Il crescendo c'è stato alla fine di quei film, che ha creato una struttura sociale, un'amicizia e una fiducia del genere: 'Okay, ora puoi andare avanti con la tua vita'. Il nostro obiettivo non è ricreare i film. Stavolta, sfrutteremo i personaggi per trasmettere la storia e la condizione attuale della nostra nazione – pur senza cadere nella nostalgia, ovviamente. Se le persone si aspettano di vedere un gruppo di vecchi spogliarsi... no, non sarebbe affatto un punto di forza".

La serie debutterà il 5 luglio 2023 su Disney+. Purtroppo, però, un attore di The Full Monty non tornerà nel reboot.