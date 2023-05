The Full Monty, Disney+ pubblica il nuovo trailer del reboot ambientato 25 anni dopo

Il canale YouTube Disney+ di Regno Unito e Irlanda ha appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di The Full Monty, il reboot ambientato a 25 anni di distanza dall'originale film britannico Full Monty - Squattrinati organizzati, diretto da Peter Cattaneo e prodotto da Uberto Pasolini nel lontano 1997.

Al riguardo, così ha dichiarato lo sceneggiatore, creatore e produttore esecutivo Simon Beaufoy: "È stata una delle più grandi gioie della mia carriera poter riunire quella eccentrica e irrefrenabile famiglia di uomini e donne di Sheffeld, così come riscontrare le influenze di 25 anni, 7 primi ministri e 100 politici dalle promesse distrutte sulle loro vite". La collega Alice Nutter aggiunge le seguenti parole: "Entrare nel mondo di Monty, dove la comunità, gli amici e la famiglia intervengono quando lo Stato ha fallito in modo tanto clamoroso, mi ha ricordato quanto bene ci sia nel mondo in cui viviamo. È stato un piacere e un privilegio lavorare alla serie".

Stando alla sinossi ufficiale, invece, "La banda di Full Monty è tornata dopo 25 anni, scambiando i loro costumi di scena con dognapping, piccioni viaggiatori e ostaggi non molto convenzionali. Gaz potrebbe essere più vecchio, certo, ma non per questo più saggio, mentre il migliore amico Dave si rifiuta di finire risucchiato dalle altre sue buffonate. Eppure, quando la tragedia lo colpisce, l'intera banda di Monty deve riunirsi per uno scopo comune: onorare un vecchio amico". Purtroppo, però, un attore di The Full Monty non tornerà nel reboot per cattiva condotta...

