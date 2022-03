The Full Monty, la reunion del cast in una miniserie Disney+

Il cast del celebre film britannico del 1997 Full Monty - Squattrinati Organizzati tornerà sullo schermo per celebrare i 25 anni dal debutto del film, vincitore di tre BAFTA e un Oscar per la miglior colonna sonora, con la miniserie The Full Monty, annunciata oggi da Disney+.

Infatti, prendono il via oggi le riprese di The Full Monty, che si svolgeranno nelle città britanniche di Sheffield e Manchester. In 8 episodi, la nuova serie racconterà la storia di un gruppo di uomini disoccupati in una Sheffield post-industriale, che cercano di guadagnare qualcosa per far fronte alle avversità della vita.

Pur introducendo un nuovo cast di figli e nipoti, la serie vedrà il ritorno del cast originale del film, inclusi Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy e Lesley Sharp, che hanno rispettivamente interpretato Gaz, Gerald, Dave e Jean. Proprio da inizio anno, il film Full Monty è disponibile su Disney+.

Nella nuova miniserie Disney+ li vedremo affrontare le difficoltà della vita quotidiana, pur capaci di esplorare il lato più brillante, divertente e umano della società, in cui lo spirito comunitario può ancora trionfare sulle avversità.

La miniserie The Full Monty segna inoltre il ritorno dello sceneggiatore Simon Beaufoy e del produttore Uberto Pasolini, mentre saranno Andrew Chaplin e Catherine Morshead a raccogliere l'eredità della regia di Peter Cattaneo.

La serie è stata sviluppata da Searchlight Television e FX e prodotta da Little Island Productions. Lee Mason, direttore dei contenuti scripted per Disney+, sarà produttore esecutivo insieme a Simon Lewis, mentre Alice Nutter affiancherà Beaufoy nelle sceneggiature.

"25 anni fa Simon Beaufoy ci ha fatto conoscere un gruppo di divertenti, intrepidi e resilienti disoccupati della classe operaia di Sheffield e il mondo si è innamorato di loro" ha dichiarato Lee Mason di Disney+. "Perciò siamo lieti di riunire il cast originale per questa nuova serie su Disney+ e rivedere questi iconici personaggi".

Nell'attesa di scoprire quando uscirà la reunion seriale di The Full Monty