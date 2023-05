The Full Monty, Simon Beaufoy spiega perché ha atteso 25 anni prima di rinnovare la saga

A venticinque anni di distanza dal celebre film britannico diretto da Peter Cattaneo, The Full Monty sta per tornare su Disney+ con una nuova serie. In molti si chiedono perché i fan abbiano dovuto attendere così tanto per il rinnovo della saga, ma Simon Beaufoy, sceneggiatore della pellicola, ha le idee molto chiare al riguardo.

"Avrei messo in chiaro le cose" ha dichiarato. "Un mucchio di soldi penzolavano davanti ai miei occhi [per realizzare un sequel], e io ho detto di no molte volte. Non perché seguissi un qualche principio, bensì, semplicemente, perché non avevo storie da raccontare. Ho sempre saputo che non sarei mai riuscito a migliorare la fine del film. [La produzione teatrale] mi ha permesso di realizzare come quei personaggi vivessero oltre la conclusione della pellicola".

A rinnovare lo show hanno contribuito non soltanto le idee di Beaufoy, ma anche i cambiamenti tecnologici degli ultimi venticinque anni. "Ho avuto le mani legate finché la televisione non ha subìto questa profonda rinascita in cui tutto sembra protrarsi all'infinito. Non si tratta di un sequel, però: è un approccio completamente diverso, un ritorno alla loro quotidianità dove sono circondati da figli, nipoti e nuovi amici e conoscenti." Tuttavia, un attore non tornerà in The Full Monty per la sua cattiva condotta...

Il film del 1997 ottenne un'ottima accoglienza: oltre ad aver incassato oltre 250 milioni di dollari, vinse il Premio Oscar come miglior colonna sonora a Anne Dudley; inoltre, fu candidato come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale.

La serie, invece, debutterà su Disney+ il 5 luglio 2023. Se non l'avete ancora visto, ecco il nuovo trailer di The Full Monty.