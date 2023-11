The Gentleman, anche Giancarlo Esposito nelle prime immagini della serie di Guy Ritchie!

"Primo sguardo alla serie "THE GENTLEMEN" di Guy Ritchie, con Theo James e Giancarlo Esposito. In uscita nel 2024 su Netflix": questa è la descrizione intera del post X/Twitter della pagina ufficiale di DiscussingFilms.

"C'è Giancarlo Esposito? Allora lo vedrò sicuro": questo uno dei commenti sotto al post. Nella foto si vede Esposito che si sta rivolgendo a qualcuno mentre siede su una poltrona. La sua postura emana sicurezza e compostezza. La presenza dell'attore che abbiamo amato (e odiato) in Breaking Bad è dunque una motivazione in più per vedere la serie tv.

Ma nel post non vediamo solo Esposito: nella foto di The Gentlemen c'è anche Theo James in una camicia color ambra. Poi c'è una scena di un funerale (vediamo infatti alcuni personaggi vestiti di nero e dalle espressioni tristi) e... un uomo vestito da gallo che impugna un'arma. Insomma: la curiosità dei fan per la serie è salita alle stelle anche grazie a queste foto dal set. Nel cast di The Gentlemen c'è inoltre Alexis Rodney, attore noto per Dungeons and Dragons, Outlander e Guardiani della Galassia.

L'uscita di The Gentlemen è prevista per il 2024: manca dunque ancora un po' di tempo prima di vedere i personaggi in azione.