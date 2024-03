The Gentlemen 2, che numeri servono per il rinnovo della serie Netflix?

Abbiamo già parlato della concreta possibilità di un rinnovo di The Gentlemen, almeno stando alle parole del produttore esecutivo Marc Helwig. Nonostante le buone intenzioni del team creativo, sappiamo bene che la decisione ultima è in mano ai vertici di Netflix. In base a quali parametri verrà sancito il destino di questa serie?

È chiaro che, in tal senso, i riscontri in termini di visualizzazioni saranno dirimenti. Ma di che numeri stiamo parlando? Impossibile dirlo con precisione, anche se i criteri con cui Netflix decide circa il rinnovo delle serie televisive sono in parte noti. Il criterio principale ha a che fare con un corretto equilibrio tra costi e performance: in altri termini, Netflix vuole essere certa di investire in un prodotto che verrà fruito da un numero adeguato di spettatori.

A quanto pare, infatti, la piattaforma divide i propri utenti in tre categorie: starters, completers e watchers. I primi sono coloro che semplicemente “iniziano a guardare” e lo fanno per due minuti, interrompendo la visione. I secondi sono invece coloro che guardano il 90% del film o della serie. Questi due, in particolare, sono gli indici forniti da Netflix a registi e produttori in merito all'accoglienza dell’opera. Si tratta di dati destinati a variare nel tempo e infatti solitamente quelli relativi ai primi sette giorni in piattaforma vengono poi confrontati con quelli emersi a 28 giorni dal debutto.

La terza categoria, quella dei “watchers”, potremmo definirla intermedia o generica e include quegli utenti che hanno visto almeno il 70% dello spettacolo: si tratta del dato che Netflix fornisce ai suoi azionisti e al pubblico stesso. Le Top 10 dei più visti si basano proprio su questa categoria di spettatori, come anche i dati divulgati per sottolineare i record di visualizzazioni (è successo per Stranger Things, ad esempio).

Altro parametro è quello noto come rate of completion (potremmo tradurlo con “percentuale di completamento”) ed è relativo al numero di utenti che hanno effettivamente portato a termine la visione della serie o del film: se tale numero supera il 50%, allora l’opera avrà facilmente un seguito. Giusto per fare un esempio, 1899 ha rappresentato una delle cancellazioni più sconvolgenti di sempre per il pubblico di Netflix. Tuttavia, come rivelato da un articolo pubblicato su Forbes nel 2023, lo show dei creatori di Dark aveva un rate of completion troppo basso, pari al 32%. E qui torniamo all’argomento di questo articolo: è estremamente difficile tirare in ballo numeri precisi, poiché è arduo prevedere a priori i dati che farà uno show, specialmente se è uscito da pochi giorni come nel caso della serie creata da Guy Ritchie.

Il fatto che The Gentlemen sia attualmente nella Top 10 dei più visti gioca assolutamente a suo favore, ma basterà? Lo scopriremo presto: nel frattempo non possiamo fare altro che guardare da cima a fondo la prima stagione, sperando di contribuire a nostra volta all’ormai famigerata “rate of completion”.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.