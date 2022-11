The Gentlemen: Alexis Rodney nel cast della serie Netflix di Guy Ritchie

Con la conferma che The Gentleman diventerà una serie TV grazie a Netflix, è di oggi la notizia che il cast ha accolto l'arrivo di Alexis Rodney, dopo quello già annunciato di Theo James, che invece ricoprirà il ruolo di protagonista. Rodney è noto per i suoi ruoli in Guardiani della Galassia, Outlander e che vedremo anche in Dungeons and Dragons.

Ambientata nello stesso universo del film, The Gentlemen di Netflix sarà incentrata sull'Eddie Halstead di Theo James, che ha ereditato la cospicua proprietà del padre per poi scoprire che si trova in cima a un impero dell'erba di proprietà del leggendario Mickey Pearson. Questo soldato semplice ha le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell'intera operazione?

Rodney si unisce a un cast che comprende, oltre a James, anche Kaya Scodelario (Crawl, The Pale Horse), Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Lady Chatterley's Lover), Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian), Peter Serafinowicz (The Tick) e Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch).

Dopo aver co-scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota insieme a Matthew Read, Ritchie dirigerà i primi due episodi e sarà produttore esecutivo del progetto, che sarà prodotto da Miramax TV insieme alla britannica Moonage Pictures. Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block sono produttori esecutivi (dopo aver ricoperto tale carica nel film), mentre Marc Helwig è produttore esecutivo per Miramax TV e Will Gould e Matthew Read per Moonage.

"Nel mondo di 'The Gentlemen' c'è un po' di me stesso", ha dichiarato Ritchie a proposito dell'annuncio. "Sono entusiasta che con Netflix, Miramax e Moonage abbiamo l'opportunità di abitarlo ancora una volta. Non vediamo l'ora di riportare i fan in quel mondo, introducendo nuovi personaggi e le loro storie, e sono entusiasta di farlo con questo cast di grande talento".

Se non avete avuto ancora modo di vederlo, date uno sguardo alla nostra recensione del film The Gentlemen e diteci nei commenti cosa vi aspettate da questa serie tratta da questa pellicola che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio cult.