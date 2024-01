The Gentlemen, eleganza e azione nel trailer della serie tratta dal film di Guy Ritchie!

Netflix ha pubblicato sul proprio canale Youtube il primo trailer della nuova serie creata, scritta e diretta da Guy Ritchie e spin-off del film omonimo del 2019, The Gentlemen. Il video ci anticipa l’ambientazione e il mood dello show che ci porta nel mondo di un’aristocrazia britannica più violenta e oscura di quanto si possa immaginare.

Dopo aver visto le prime immagini di The Gentlemen, torniamo ad occuparci della serie Netflix per condividere il primo trailer dell’opera del filmmaker inglese autore di The Snatch.

La clip promozionale spicca per il contrasto tra l’eleganza dei personaggi e delle location con gli accenni ad una violenza cruda e patinata tipica dei lavori dell’ex marito di Madonna.

La sinossi dell’opera ci ricorda che la vicenda seguirà la storia di Eddie Horniman che, dopo aver ereditato l’enorme proprietà immobiliare del padre, scopre che la stessa sia utilizzata da dei trafficanti di cannabis e che sia finita nel mirino della malavita inglese. Eddie dovrà giocare lo stesso gioco dei suoi rivali per riuscire a mantenere al sicuro la propria famiglia, accorgendosi di come la cosa, in fondo, gli piaccia.

Oltre a Theo James, il cast dell’opera sarà composto da Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e Peter Serafinowicz.

Il trailer ci ricorda che la serie debutterà nel marzo del 2024 e, in attesa di poter scoprire di più a proposito dello show, vi lasciamo alla recensione del film The Gentlemen.