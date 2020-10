The Gentlemen, Guy Ritchie scriverà e dirigerà una serie tratta dal suo film

Miramax TV ha annunciato a sorpresa lo sviluppo di una serie TV basata su The Gentlemen, l'apprezzata pellicola action-comedy di Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery e Colin Farrell purtroppo ancora inedita in Italia.

Secondo quanto riportato da Deadline, alla sceneggiatura e regia dello show troveremo lo stesso Ritchie, che farà anche da produttore esecutivo insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies. Si tratta della chiusura di un cerchio per il progetto, che prima di essere portato al cinema era stato proposto proprio per il piccolo schermo.

"Miramax Television è entusiasta aprire una nuova collaborazione creativa con Guy Ritchie e The Gentlemen" ha dichiarato Marc Helwing, capo della divisione Worldwide Television della compagnia. "È uno dei registi più distintivi e prolifici dei nostri giorni e ammiro la sua creatività da molti anni, non potremmo essere più entusiasti di portare il viaggio cinematografico di The Gentlemen nel regno della televisione mondiale."

La trama di The Gentlemen ruota intorno all'americano Mickey Pearson (McConaughey), che tenta di far crescere un importante impero di marijuana con sede a Londra. Quando inizia a girare la voce che il business dell'attività è sempre più in aumento, si innescano però una serie di complotti e ricatti pronti a sottrargli il dominio.

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Gentlemen. Nel frattempo, per quanto riguarda il grande schermo, vi ricordiamo che Guy Ritchie ha in programma di dirigere Cash Truck e un nuovo spy-movie con Jason Statham.