The Gentlemen: Max Beesley di nuovo al fianco di Guy Ritchie per la serie Netflix

Lo scorso novembre è stata annunciata da Netflix la serie tratta dal film The Gentlemen, di Guy Ritchie uscito nel 2019 che in Italia è arrivato direttamente in streaming su Prime Video. Dopo i primi nomi del cast della serie, che vedrà protagonista Theo James, non ci sono state altre novità, fino all'ingresso oggi dell'attore Max Beesley.

La serie drammatica, che sarà composta da otto puntate, seguirà Eddie Horniman (Theo James), che ha ereditato l'ingente proprietà del padre aristocratico inglese ed è diventato il nuovo Duca di Halstead - solo per scoprire che si trova in cima alla più grande fattoria di erbacce d'Europa, di proprietà del leggendario Mickey Pearson. Si tratta sempre di una questione di soldi.

Il cast comprende già Vinnie Jones, Joely Richardson, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Giancarlo Esposito e Peter Serafinowicz. Ritchie dirigerà i primi due episodi e produrrà esecutivamente insieme a Matthew Read, Marn Davies e Ivan Atkinson, insieme a Marc Helwig per Miramax TV e Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures. Il produttore della serie è Hugh Warren. Read e Ritchie sono co-sceneggiatori.

Beesley è anche il protagonista, accanto a Idris Elba e Archie Panjabi, della serie Hijack, in uscita per Apple TV+. La serie segue Sam (Elba), un abile negoziatore d'affari che con tutta la sua astuzia deve cercare di fermare i dirottatori di un aereo e salvare le vite dei passeggeri. Beesley interpreta l'ispettore Daniel Farrell nella serie che debutterà il 28 giugno in streaming.

Beesley era stato già diretto quest'anno da Guy Ritchie nel suo ultimo film, prodotto dalla Lionsgate, Operation Fortune nel ruolo di Ben Harris al fianco di Jason Statham e Hugh Grant. La pellicola non è uscita nelle sale italiane ma è arrivata direttamente sul mercato home video, quando Sky Cinema ha acquistato i diritti esclusivi e lo ha trasmesso il 17 aprile scorso. Su queste pagine trovate la recensione di Operation Fortune.

Ritchie quest'anno ha diretto anche un secondo lungometraggio, The Covenant, uscito nelle sale statunitensi lo scorso aprile.

Beesley è rappresentato da Authentic Talent & Literary Management, APA e Independent Talent nel Regno Unito.