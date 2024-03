The Gentlemen, è necessario vedere il film prima della serie Netflix?

La serie The Gentlemen è appena uscita su Netflix: ma quanto si basa sull'omonimo film originale con Guy Ritchie? Il film del 2019, con protagonisti star del calibro di Charlie Hunnam, Matthew McConaughey, Colin Farrell e Hugh Grant, segue le vicende di Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra a capo di un impero basato sul traffico di cannabis.

Il protagonista della serie Netflix, interpretato da Theo James, si chiama Eddie Horniman, capitano dell'esercito che lavora al confine tra Siria e Turchia. Eddie dovrà tornare in Inghilterra per assistere il padre Bobby in fin di vita: dopo la sua morte erediterà, suo malgrado, la sfarzosa dimora di famiglia e i terreni che fanno parte dell'impero della cannabis del padre.

Il film e il suo spin-off televisivo hanno in comune l'ambientazione, ma non c'è nessun legame tra i personaggi: non è chiaro se la serie Netflix si svolga nello stesso periodo del film o cinque anni dopo. La poca chiarezza si estende anche al destino della serie: The Gentlemen avrà una seconda stagione?

Storie diverse, stessi scenari, stessi gangster pericolosi, come spiega lo stesso Guy Ritchie parlando della serie: "È un viaggio nell'incontro tra aristocratici e gangster provienenti da tutto il mondo. Il mondo è lo stesso. Gli aristocratici hanno grandi dimore, molti terreni ma non hanno soldi per tirare avanti"

The Gentlemen è una storia su un momento di passaggio cruciale: "Per questo motivo nella nostra storia gli aristocratici nascondono dei furfanti nel giardino di casa. Lo show è su un periodo di transizione, sull'evoluzione da zoo a giungla e su come si caccia nella giungla per sopravvivere". Qui potete trovare la recensione della prima stagione di The Gentlemen.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su