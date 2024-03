The Gentlemen su Netflix ma non solo: le migliori serie tv in arrivo

La prossima settimana sarà ricca di appuntamenti importanti per quanto riguardi il pubblico dello streaming: oltre a The Gentlemen, serie tv spin-off del film diretto da Guy Ritchie, faranno il proprio debutto sulle varie piattaforme, altri show degni di nota e pronti a regalare emozioni e divertimento ai tanti spettatori sparsi per il globo.

Dopo aver riportato i primi voti ricevuti da The Gentlemen, vogliamo analizzare le uscite relative alla prossima settimana del piccolo schermo per consigliarvi alcuni degli show che potrebbero spiccare tra quelli proposti dai vari canali.

Naturalmente la scelta della settimana va proprio alla serie ambientata nell’universo dell’opera del 2019 del filmmaker britannico, con Netflix pronta a catapultarci in un mondo patinato e violento con lo stile tipico del regista di Lock & Stock.

Molto interessante anche l’uscita della seconda stagione di Extraordinary, distribuita in Italia su Disney+ e che continuerà a raccontare la divertente storia di Jen, ancora alle prese con il fatto di essere l’unica adulta a non possedere dei superpoteri.

Cambiamo quindi completamente genere per tornare su Netflix e ricordarvi l’uscita, di The Program, docuserie che racconta il lato oscuro delle scuole dedicate a ragazzi problematici negli Stati Uniti d’America.

Per tornare a qualcosa di più leggero e adatto a tutti, sempre sulla piattaforma dalla N rossa uscirà Pokemon Horizons: La Serie, ennesima trasposizione che espande la narrazione relativa alle celebri creature nate dalla mente di Satoshi Tajiri.

In attesa di poter gustarci tutto quello che ci riserverà lo streaming in questo marzo 2024 e di capire se The Gentlemen riuscirà a esprimere tutte le peculiarità di Guy Ritchie, vi lasciamo agli ultimi dati d’ascolto delle piattaforme che certificano il grande successo di Griselda.