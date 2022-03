The Gentlemen: Netflix in trattativa per una nuova serie ispirata al film

Secondo nuove fonti, Netflix sarebbe in trattativa per lo sviluppo di una serie tv tratta dal film del 2019, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Gentlemen. Guy Ritchie, regista del film, tornerà per scrivere il pilot e come produttore esecutivo.

La serie sarà prodotta da Miramax TV e Moonage Pictures nel Regno Unito. Oltre a Ritchie, i produttori esecutivi saranno Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block. Il film del 2019 era stato pensato inizialmente proprio come serie TV, prima di diventare il lungometraggio che tutti conosciamo.

La storia del film segue il "magnate" della marijuana Michael Pearson (Matthew McConaughey), americano naturalizzato inglese che dopo aver creato un vero e proprio impero della droga sfruttando e appoggiandosi letteralmente sulla nobiltà dell'Impero Britannico, decide di vendere la sua attività e ritirarsi.

Oltre Matthew McConaughey, il cast stellare del film comprendeva Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong e Hugh Grant. The Gentlemen è stato rilasciato nel gennaio 2020 e ha incassato oltre 115 milioni di dollari al botteghino mondiale. Miramax ha prodotto il film, che è stato distribuito in Italia su prime video il 1 dicembre 2020.

In attesa di scoprire nuove informazioni, vi lasciamo con la recensione di La furia di un uomo, l'ultimo film diretto da Guy Ritchie.