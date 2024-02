The Gentlemen, il nuovo poster svela la data d'uscita della serie Netflix!

Di Guy Ritchie si parla sempre come di uno dei registi più talentuosi e altalenanti della sua generazione: The Gentlemen fa innegabilmente parte della parte 'alta' della carriera del nostro, e la speranza è ovviamente che la sua serie spin-off possa finire per ottenere la stessa considerazione. Ma quando arriverà su Netflix?

Svelataci dal primo trailer di The Gentlemen rilasciato nelle scorse settimane, la serie con Giancarlo Esposito non aveva una data d'uscita fino a poco fa, quando un poster pubblicato dai profili social di Netflix ci ha permesso di scoprire quale sarà il giorno in cui troveremo in catalogo le avventure dell'Eddie Horniman interpretato da Theo James.

È dunque il 7 marzo il giorno che ci viene indicato da Netflix nel poster di cui sopra, nel quale vediamo i protagonisti Theo James, Kaya Scodelaro, Vinnie Jones e Giancarlo Esposito in una situazione alquanto surreale tra abiti eleganti, drink, ambienti sofisticati e... Costumi da pollo (che no, purtroppo non vengono indossati da Esposito, per la delusione di tutti i fan di Breaking Bad e Better Call Saul).

"Benvenuti nell'alta società" recita la caption del poster: per farne ufficialmente parte basterà dunque aspettare solo poche settimane. E voi, pensate che la serie riuscirà ad eguagliare il film? Diteci la vostra nei commenti!