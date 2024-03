The Gentlemen, la serie Netflix avrà una seconda stagione? Ecco cosa sappiamo

The Gentlemen è approdata su Netflix il 7 marzo 2024. Creata da Guy Ritchie, è lo spin-off del film omonimo diretto dal regista inglese nel 2019 con protagonisti Matthew McConaughey e Colin Farrell. The Gentlemen è stata bene accolta dalla critica e dal pubblico: lo show si trova attualmente nella Top 10 delle serie più viste in Italia.

Come spesso accade per le serie televisive di maggior impatto, anche in questo caso sorge spontaneo chiedersi se autori e produttori abbiano già in cantiere una seconda stagione. The Gentlemen non è stata ancora rinnovata e dunque per avere maggiori certezze in tal senso dovremo aspettare ancora un po’, e scoprire se il numero di visualizzazioni delle prime settimane soddisferanno i vertici di Netflix.

Tuttavia, le parole del produttore esecutivo Marc Helwig a Deadline lasciano ben sperare. Helwig, che è a capo della sezione televisiva della Miramax, proprio in occasione del debutto della serie ha spiegato che The Gentlemen è stata concepita per estendersi ben oltre la prima stagione, con Guy Ritchie già impegnato ad elaborarne un seguito. “Abbiamo avviato questo processo: ci sono stati dialoghi con alcuni autori e sicuramente un sacco di discussioni con Guy su cosa potrebbe voler realizzare in una seconda stagione e sulle cose su cui intenderà focalizzarsi”.

Giusto per tornare al tema del riscontro della stagione attualmente disponibile in termini di visualizzazioni su Netflix, Helwig ha poi precisato: “deve funzionare, poi ne sapremo di più. Ma è già in corso una discussione attiva su come dovrebbe essere una seconda stagione”. A dirla tutta, i progetti che la Miramax ha in mente per Guy Ritchie sono ancora più ambiziosi, con lo Studio che sta prendendo in considerazione l’idea di creare “una sorta di universo, un mondo ideato da Guy Ritchie”, che aprirebbe potenzialmente la strada anche ad un ulteriore progetto cinematografico. Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia. Dal canto nostro, non possiamo fare altro che aspettare e vedere come il tutto evolverà nei prossimi mesi. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Gentlemen.

