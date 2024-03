The Gentlemen, la serie Netflix promossa o bocciata? Cosa dicono le recensioni

Tra le nuove serie Netflix c’è anche The Gentlemen, e sono state pubblicate le prime recensioni online delle varie testate giornalistiche. Facciamo un riassunto.

Dopo i primi voti assegnati a The Gentlemen, possiamo dire che in generale l’accoglienza per la nuova serie tratta dall’omonimo film di Guy Ritchie sembra essere abbastanza positiva. The Gentlemen ha al momento un indice di gradimento del 75% per quanto riguarda la critica sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Non è ancora disponibile il punteggio del pubblico.

Aramide Tinubu scrive per Variety: “Divertente - con scherzi, trame e violenza cruenta - The Gentlemen elimina le storture che affliggevano il suo predecessore, comprese alcune rappresentazioni razziste, pur rimanendo fedele allo stile caratteristico di Ritchie.” Per Bob Strauss di The Wrap: “Sebbene l'impressione generale sia quella di una rinascita creativa, è un po' deludente che questo nuovo "Gentlemen" non vada da nessuna parte, beh, nuova. Ma come potrebbe dirvi qualche toff, la gioia è nel viaggio, non necessariamente nella destinazione.” La serie viene invece bocciata da Brian Tallerico di RogerEbert.com: “La narrazione complessiva della stagione si affloscia e si trascina in un modo che rende difficile interessarsi a ciò che accade a chiunque sia coinvolto.” Infine, per Angie Han di The Hollywood reporter: “Sebbene la serie si svolga in modo regolare, non sembra esserci molto cuore al suo interno”.

E voi avete visto The Gentlemen su Netflix? Vi è piaciuta? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.