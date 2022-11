The Gentlemen: la serie spinoff di Guy Ritchie si fa! Protagonista Theo James

Netflix produrrà The Gentlemen, la serie ispirata al film di Guy Ritchie del 2019 con protagonisti Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong e Hugh Grant e ora, lo show sembra finalmente aver trovato il suo uomo di punta.

Si tratta di Theo James, l' attore noto soprattutto per aver interpretato Tobias "Quattro" Eaton nella saga Divergent. La serie seguirà il suo personaggio, Eddie Halstead, che ha ereditato la cospicua eredià di suo padre, scoprendo poi di essere divenuto di fatto il possessore delle proprietà del leggendario Mickey Pearson. Questo ragazzo schietto seppur in erba, avrà le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo di questo impero?

Deadline conferma che le riprese di The Gentlemen partiranno il prossimo settembre. Ritchie che ha co-scritto la sceneggiatura pilota con Matthew Read, dirigerà i primi due episodi e fungerà da produttore esecutivo della serie al fianco di Ivan Atkinson, Marn Davies e Bill Block.

Se non avete avuto ancora modo di vederlo, date uno sguardo alla nostra recensione del film The Gentlemen e diteci nei commenti cosa vi aspettate da questa serie tratta da questa pellicola che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio cult.