The Gentlemen: la serie tv di Netflix promossa o bocciata? I voti

Arrivano le prime recensioni relative alla nuova serie tv di Guy Ritchie The Gentlemen, spin off dell’omonimo lungometraggio uscito nel 2019. In attesa della risposta del pubblico in seguito alla pubblicazione dello show nel giorno del 7 marzo 2024, riportiamo le prime opinioni della stampa specializzata, assolutamente convinta dal prodotto.

Dopo aver visto l’ultimo trailer di The Gentlemen, torniamo ad occuparci della serie in uscita su Netflix per condividere i primi pareri apparsi online a proposito dell’opera seriale di Guy Ritchie.

In termini assoluti, le prime critiche al prodotto hanno valutato in maniera assolutamente positiva il lavoro svolto dal cast e il fatto che il ritmo di Guy Ritchie sembrerebbe essere perfetto per i tempi del media in questione.

Se il magazine Collider si è lasciato andare attribuendo a The Gentlemen uno stupefacente 9 su 10, leggermente più fredda è stata l’accoglienza di Games Radar, che ha valutato l’opera con 3 stelle e mezza su cinque, ritenendola divertente ma senza troppi spunti di innovazione.

Radio Times ha voluto ribadire il fatto che i fan di Guy Ritchie non potranno fare altro che amare il nuovo show, concludendo la recensione con 4 stelle sulle 5 disponibili per raggiungere il massimo dei voti.

Anche The Standard ha voluto rimarcare il fatto che The Gentlemen sia molto simile ad altri lavori di Ritchie, sottolineando come il regista sia ancora capace di intrattenere mantenendo un suo stile assolutamente riconoscibile.

Non ci resta dunque che aspettare speranzosi, viste le premesse, per poter guardare e giudicare la serie, e, per riempire parzialmente l’attesa, vi lasciamo al poster italiano di The Gentlemen.