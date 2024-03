The Gentlemen, spiegazione del finale della prima stagione della serie Netflix

Con The Gentlemen Guy Ritchie ha deciso di ampliare l'universo di uno dei suoi film più riusciti: la prima stagione dello show targato Netflix ci ha dunque permesso di familiarizzare con la nuova, inedita inglese, accompagnandoci a suon di proiettili, intrighi e criminalità organizzata verso un finale al cardiopalma.

Durante la prima parte dell'episodio assistiamo a un colpo di scena che sarà causa di un bel po' di spargimenti di sangue: il padre di Susie, Bobby Glass, rivela a sua figlia e ad Eddie di essere intenzionato a mettere in vendita il suo impero della marijuana, dando il via a un'asta che partirà dalla modica cifra di 150 milioni di sterline.

I nostri, tramite una serie di stratagemmi, fanno in modo di mettere fuori gioco gli altri concorrenti (facendoli arrestare o spingendoli a eliminarsi a vicenda), in modo da assicurarsi la vittoria. Occhio, però, perché la vendita faceva in realtà parte di un piano di Bobby per far sì che Eddie e Susie decidessero finalmente di fare squadra e rischiare qualcosa di importante: il boss non ha intenzione di ritirarsi, e l'offerta del duo è quindi da ritenersi un investimento nel suo impero, che i due dovranno fare in modo di rafforzare e ampliare lavorando insieme!

L'episodio finale vede inoltre Eddie sottoporsi a un importantissimo quanto doloroso rito di iniziazione: il suo primo omicidio. Il nostro offre infatti a Susie la possibilità di uccidere Henry (che, come sappiamo, aveva orchestrato l'incontro di boxe costato quasi la vita a Jack): il personaggio di Kaya Scodelario decide però che sia lui a farlo, in modo da ritenersi definitivamente iniziato al mondo della criminalità.

Tutto risolto nel migliore dei modi, dunque? Niente affatto! Durante le ultime scene di questo season finale scopriamo che Stan non è semplicemente scomparso nel nulla: il personaggio di Giancarlo Esposito è nella stessa prigione di Bobby, che ora ha un nuovo, pericolosissimo alleato! Per saperne di più, comunque, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Gentlemen.

