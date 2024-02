The Gentlemen, l'ultimo trailer della serie Netflix è un mix di sangue, droga e crimine!

Con The Gentleman Guy Ritchie corre un gran rischio: il confronto automatico sarà infatti con uno dei suoi film più riusciti e, si sa, per uscire indenni da situazioni del genere bisogna tirar fuori qualcosa di gran livello. Quale che sia il risultato dell'impresa, comunque, il nuovo trailer è qui a darci un'idea di ciò che vedremo.

Anticipato dal nuovo poster di The Gentlemen rilasciato un po' di giorni fa, il trailer ci porta dritti nel cuore delle vicende che coinvolgeranno il protagonista Eddie Horniman, duca di Halstead, che si troverà a dover gestire, dopo la morte del padre, una situazione completamente imprevista e tutt'altro che semplice da risolvere.

I terreni ereditati dal nostro, infatti, sono in realtà di proprietà di un "imprenditore" del settore della cannabis legato ad ambienti decisamente poco raccomandabili: questa scoperta darà il via a una serie di eventi che, come ci viene mostrato in maniera più che esauriente dal trailer, si tradurranno in una vera e propria orgia di sangue, violenza, criminalità e follie di ogni genere.

Insomma, le premesse per non far rimpiangere il film con Matthew McConaughey sembrano esserci tutte: cosa ne dite? La serie Netflix con Giancarlo Esposito merita una possibilità? Diteci la vostra nei commenti!