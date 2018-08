The Gifted 2: ecco una carrellata di nuovissime foto promozionali!

The Gifted sta per arrivare con la sua seconda stagione ed ecco adesso tantissime nuove fotografie in alta definizione che ci mostrano non solo i personaggi, ma anche i cambiamenti che hanno subito tra la prima e la seconda stagione del serial FOX.

Questa serie tv parla dei mutanti Marvel mentre lottano per essere riconosciuti e non più braccati. Tuttavia, come forse già saprete, la stessa fazione dei mutanti, alla fine della season 1, si è scissa in due gruppi, uno che vorrebbe la dominazione dei mutanti sugli umani e l'altro che invece li preferirebbe in buoni rapporti, come desiderano, del resto, gli X-Men.

Nel cast di The Gifted 2 troviamo, dalla parte del Mutant Underground, Lauren (Natalie Alyn Lind), Thunderbird (Blair Redford), Reed (Stephen Moyer) e Caitlin Strucker (Amy Acker), Blink (Jamie Chung) ed Eclipse (Sean Teale); invece nell’Hellfire Club ci sono Polaris (Emma Dumont), Frost Sisters (Skyler Samuels), Andy Strucker (Percy Hynes White)e e Reeva Payge (Grace Byers). Reeva, appena arrivata, può produrre potenti esplosioni soniche che sconvolgono le menti delle persone.

The Gifted arriva su FOX a partire dal prossimo 25 settembre. Ora date pure un'occhiata in calce alla notizia ci sono sia i character poster che diverse foto dei personaggi. Che ve ne pare? Ditecelo nei commenti!