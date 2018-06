The Gifted 2: Grace Byers di "Empire" entra nel cast della serie sugli X-Men!

The Wrap ha riportato per primo la notizia che l'attrice che lavora in "Empire" Grace Byers, farà parte del cast della seconda stagione di The Gifted, il serial Marvel targato Fox.

La Byers sarà una series regular della stagione 2 e il suo ruolo è quello di Reeva, una donna “intelligente, autoritaria, elegante, bellissima ma anche incredibilmente spietata quando si tratta di combattere per proteggere il suo popolo”.

Reeva Payge è un personaggio dei fumetti che, in cartaceo, è una mutante le cui corde vocali possono arrivare a vibrare fino a raggiungere picchi ultrasonici: questa sua peculiarità le permette di alterare la percezione della realtà delle persone.



Nella serie tv Reeva entrerà a far parte del team di Polaris (Emma Dumont), Andy Strucker (Percy Hynes White) e le Frost sister (Skyler Samuels), che vanno tutte via "dall'underground" alla fine della prima stagione, il luogo dove si trovavano tutti i mutanti fuggiaschi e perseguitati come loro, cioè.

Siete curiosi di vedere la seconda stagione di The Gifted? Il serial tornerà il prossimo autunno.