The Gifted 2: la guerra tra i giovani mutanti ha inizio nel nuovo promo ufficiale

Fox ha diffuso in rete un nuovo promo dell'attesa seconda stagione di The Gifted, serial incentrato sulle vicende dei giovani mutanti di casa Marvel. Il video ufficiale mette in risalto le due fazioni venutesi a creare ed anticipa l'inevitabile conflitto che cambierà le sorti del loro destino.

Il nuovo arco narrativo avrà luogo dopo gli eventi catastrofici della precedente, che hanno visto l'esplosione dell'Atlanta Station e la divisione tra i membri della Mutant Underground, tra cui personaggi come Polaris prendere le parti dell'Hellfire Club.

Stando alle dichiarazioni del creatore e showrunner Matt Nix, la seconda stagione di The Gifted esplorerà un lato diverso dei giovani mutanti, costretti a fare i conti con ideologie estreme, una società corrotta ed un grande conflitto imminente. Tra le new entry segnaliamo Grace Byers (Empire) nei panni di Reeva, una mutante le cui corde vocali possono arrivare a vibrare fino a raggiungere picchi ultrasonici, e Anjelica Bette Fellini in quelli di Twist, una sociopatica che vive per il caos.

La premiere di The Gifted 2 è fissata al 25 settembre sulla nota emittente americana. I fan assisteranno anche all'introduzione dei Purificatori, un gruppo estremista che ripudia il genere mutante, e dei Morlock, esseri che vivono nascosti nelle fogne e nei tunnel per non confondersi con gli umani.