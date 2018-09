The Gifted 2: nuovi dettagli sulla mutante Twist e una nuova immagine ufficiale dello show

L'attesa per la seconda stagione di the Gifted è quasi giunta al termine. Intanto, possiamo dare un'ulteriore al nuovo arco narrativo nella fotto ufficiale diffusa da TV Line, che ci fornisce ulteriori dettagli su Twist, la giovane mutante new entry.

Twist è descritta come una mutante che "inizialmente si presenta come un dolce uccellino ferito" ma che si rivelerà presto una "sociopatica che vive per il caos". Il personaggio sarà interpretato da Anjelica Bette Fellini.

Il primo episodio della nuova stagione, intitolato eMergence, esordirà il 27 settembre. Finora la promozione dello show ha dato molto risalto allo scontro tra le fazioni dei Mutant Underground e dell'Hellfire Club.

Oltre alla mutante Twist, il nuovo arco narrativo vedrà l'introduzione dei Purificatori, un gruppo estremista che ripudia il genere mutante, e dei Morlock, esseri che vivono nascosti nelle fogne e nei tunnel per non confondersi con gli umani.

In The Gifted 2 troveremo, dalla parte del Mutant Underground, Lauren (Natalie Alyn Lind), Thunderbird (Blair Redford), Reed (Stephen Moyer) e Caitlin Strucker (Amy Acker), Blink (Jamie Chung) ed Eclipse (Sean Teale); invece nell’Hellfire Club troveremo Polaris (Emma Dumont), Frost Sisters (Skyler Samuels), Andy Strucker (Percy Hynes White)e e Reeva Payge (Grace Byers). Reeva, altra new entry, può produrre potenti esplosioni soniche che sconvolgono le menti delle persone.

La seconda stagione di The Gifted andrà in onda su FOX a partire dal 25 settembre. Date un'occhiata alla nuova immagine ufficiale in calce alla notizia.