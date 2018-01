The Gifted 2: Skyler Samuels promossa a 'series regular'

Pronti a vedere di più della famiglia Frost nella seconda stagione di The Gifted , serial ispirato ai mutanti dei fumetti dellae prodotta dalla Fox (in Italia va in onda proprio su Fox, per l'appunto).

TV Line ha confermato che l'attrice Skyler Samuels non solo tornerà nella seconda stagione ma è stata promossa a series regular. L'attrice ha dato il volto ad Esme Frost, cosi come alle sorelle gemelle Phoebe & Sophie, apparse in un paio di episodi verso il gran finale e conosciute nei fumetti come le Stepford Cuckoos ovvero le Naiadi di Stepford in italiano.

Durante una recente intervista, l'attrice aveva confermato che avremmo visto nuovamente le Naiadi di Stepford all'interno della seconda stagione: "Si, vedrete molto di più di me e delle mie sorella nella prossima stagione!".

La serie è stata sviluppata da Matt Nix ed è incentrato su di una famiglia, i cui due figli scoprono di essere dei mutanti. In fuga dal governo che li sta seguendo, dovranno chiedere aiuto ad una fitta rete di mutanti capitanati da Thunderbird e composta da Polaris, Blink ed Eclipse tra gli altri. Bryan Singer, produttore esecutivo della serie, non tornerà in questo ruolo in seguito ai recenti scandali che lo hanno coinvolto in prima persona.