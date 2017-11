The Gifted: è arrivato online il promo dell'episodio 9, intitolato "outfoX"!

La prima stagione di The Gifted è attualmente in programmazione su FOX, sia in USA che in Italia; noi la vediamo a 2 episodi di distanza dalla programmazione statunitense. Ora è uscito il promo della nona puntata della serie dedicata ai mutanti.

Allerta anticipazioni!



GiftedFOX ha rilasciato il video promozionale dell'episodio numero 9 di The Gifted intitolato "outfoX". The Gifted parla del procuratore distrettuale Reed Strucker (Stephen Moyer) che per lavoro mette in carcere i mutanti. Tutto cambia nella sua vita, quando scopre che entrambi i suoi figli sono mutanti: per la sua famiglia inizierà così una vita da fuggiaschi per evitare che i ragazzi vengano arrestati e subiscano il destino che egli stesso si assicurava che toccasse ai mutanti che perseguiva.

In “outfoX,” Reed si rivela fondamentale per via delle origini mutanti della sua famiglia, di cui viene a conoscenza; nel frattempo il gruppo cerca di far evadere alcuni mutanti dalla custodia del Servizio Sentinelle.

The Gifted va in onda tutti i mercoledì su FOX e FOX hd sulla piattaforma a pagamento Sky.