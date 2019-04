The Gifted: Fox cancella la serie dopo due stagioni, potrebbe approdare a Disney?

Come riportato su Deadline, la Fox ha deciso di porre fine alla serie The Gifted, tratta dall'universo dei mutanti X-Men della Marvel, dopo sole due stagioni di programmazione.

Nonostante lo sconvolgente finale della seconda stagione, la serie non proseguirà con ulteriori episodi, ma potrebbe non essere tutto perduto poiché la Fox, come noto, adesso fa parte della Disney che potrebbe anche decidere altrimenti. Al momento, sempre secondo l'autorevole testata americana, sebbene non ci siano state discussioni serie in merito, The Gifted potrebbe trovare un nuovo sbocco per il rinnovo proprio alla Disney. Lo show è infatti prodotto dalla Marvel che ha altri pacchetti e serie che attualmente fanno parte del contratto in essere con Freeform e Hulu, la prima di proprietà Disney e la seconda controllata in parte dal colosso.

The Gifted ha ricevuto sostanzialmente il plauso della critica, specialmente nella sua seconda stagione capace di registrare un punteggio su Rotten Tomatoes del 85% contro il 74% di recensioni positive della prima stagione. Tuttavia, nonostante le buone critiche, lo show ha sofferto il calo degli ascolti, avendo perso circa la metà del proprio pubblico e passando a circa 3.3 milioni di telespettatori nella seconda stagione.

Una doccia fredda per tutti gli appassionati dello show, soprattutto dopo le parole di Matt Nix che solo un paio di mesi fa aveva aperto alla possibilità della terza stagione di The Gifted. Ora non resta che aspettare la decisione definitiva della Disney, se mai ci dovessero essere discussioni in merito a un possibile salvataggio.