The Gifted: un set fotografico dal decimo episodio della prima stagione

Dopo aver introdotto il personaggio di Esmè la scorsa settimana, a quanto pare gli utenti dovranno abituarsi a conoscerla meglio nel corso dei prossimi episodi di The Gifted , infatti, ha rilasciato un nuovo set fotografico della serie tv, composto da tredici nuove fotografie.

Il personaggio interpretato da Skyler Samuels, infatti, avrà dei poteri che hanno a che fare con la telepatia, e molto familiari a Grant Morrison ed Ethan Van Sciver.

Fox ha rilasciato cinque foto aggiuntive del prossimo episodio, oltre ad otto scatti che mostrano Esmè su tutte le furie, inclusa un’immagine con una bionda misteriosa.

Secondo molti potrebbe trattarsi di un episodio in gradi di cambiare le sorti della serie tv. La messa in onda è prevista per lunedì 4 dicembre su Fox America. Anche per il nostro paese i diritti li ha acquisiti il canale satellitare Fox, che trasmette l’apprezzata serie tv dallo scorso 18 Ottobre, a pochi giorni di distanza dalla messa in onda originale per gli utenti a stelle e strisce.