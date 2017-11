The Gifted: Skyler Samules è nel cast del serial sugli X-Men

La serie televisiva dedicata all'Universo degli The Gifted , inizia a popolarsi sempre più di mutanti. Ed infatti, Deadline svela una nuova aggiunta all'ormai già nutrito cast della serie prodotta dalla Marvel.

Secondo il sito, la giovane attrice Skyler Samuels (Scream Queens) sarebbe entrata a far parte del cast della serie in un ruolo ricorrente. Sebbene il nome del suo personaggio, per ora, sia top-secret, sappiamo che sarà una mutante con abilità telepatiche e che avrà un passato 'oscuro'.

The Gifted è ambientata in un mondo dove gli X-Men e la Confraternita non esistono più, almeno apparentemente. Un gruppo di mutanti tenta di sopravvivere dalle grinfie della Sentinel Services, ma finirà per aiutare una famiglia i cui due figli adolescenti scoprono di essere nati anch'essi con il gene mutante...