The Gifted: sono uscite le immagini promo dell'episodio numero 9!

Laha rilasciato una serie di nuove immagini promozionali per la prossima puntata in onda di The Gifted , quella che andrà in onda il 9 dicembre.

Allerta possibili spoiler!



Le still ci danno la possibilità di vedere da vicino qualcosa dell'episodio numero 9 della serie sui mutanti, nello specifico il Mutant Underground che mette in atto un piano pericoloso. Date un'occhiata!

Dopo che Reed capisce qualcosa di più sulla sua famiglia, sulla storia mutante della sua famiglia, l'uomo si dimostrerà importantissimo per aiutare i propri figli. Nel frattempo il gruppo dei Mutanti ha molto da fare con le Sentinelle: i ragazzi cercano di liberare i loro simili tenuti prigionieri ma per mettere in atto il loro piano metteranno a rischio molte vite, comprese le loro.

The Gifted va in onda su FOX e, in Italia, è possibile vederlo a due episodi di distanza dalla programmazione statunitense su FOX e FOX hd sulla piattaforma a pagamento Sky.