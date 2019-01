The Gifted: tutto fuori controllo nel dodicesimo episodio della seconda stagione

La FOX/Marvel ha diffuso in streaming il nuovo spot promozionale dedicato al dodicesimo episodio della seconda stagione di The Gifted, che promette grande spettacolo ai suoi fan.

Dopo che l’ultimo scioccante episodio, l’undicesimo, ha rivelato che la leader di Inner Circle, Reeva Payge (Grace Byers), è in realtà in combutta con nient’altri che Benedict Ryan (Peter Gallagher), uno dei più potenti supporter dei Purificatori, Eclipse (Sean Teale) e Polaris (Emma Dumont) saranno costretti a mettere da parte le loro divergenze per scoprire che cosa sta tramando questo improbabile duo, sia per quanto riguarda il destino dei mutanti che per quello del genere umano.

Il prossimo episodio continuerà anche ad esplorare l’incremento di potere di Lauren Strucker (Natalie Alyn Lind), che potrebbe presto divenire un problema piuttosto serio per Andy (Percy Hynes White) e tutto il gruppo degli Inner Circle.

Per chi non l’avesse mai iniziata, ricordiamo che The Gifted è nata da una collaborazione tra 20th Century Fox e Marvel Television, e segue le vicende di una normale coppia costretta a fuggire delle ostilità del governo a causa dei loro figli mutanti. Il nuovo arco narrativo ha visto l'introduzione dei Purificatori, un gruppo estremista che ripudia il genere mutante, e dei Morlock, esseri che vivono nascosti nelle fogne e nei tunnel per non confondersi con gli umani.

Il dodicesimo episodio, intitolato “hoMe”, andrà in onda su FOX il prossimo 15 gennaio.