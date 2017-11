The Gifted: è uscito il nuovo promo dell'episodio 8, "Minaccia d'Estinzione"

E' appena stato rilasciato online il promo dell'ottavo episodio di The Gifted , intitolato ‘Threat of eXtinction’. The Gifted è la prima serie basata sui personaggi "Marvel X-Men" che arriva in televisione per la FOX dalla serie animata che uscì su FOX Kids nel 1992.

Il serial segue le vicende dell'avvocato distrettuale Reed Strucker (Stephen Moyer) che per lavoro persegue i mutanti; questo fino al momento in cui scopre che i suoi stessi figli sono mutanti e inizia a scappare con la sua famiglia per non permettere che i due ragazzi vengano trattati nello stesso modo che lui usava con quelli in cui si imbatteva per lavoro.

E' appena stato rilasciato il promo del prossimo episodio della serie, intitolato “threat of eXtinction”, minaccia d'estinzione, cioè. In questa puntata reed fa visita al padre e scopre molti segreti del passato della sua famiglia. Alcuni di questi segreti potrebbero forse aiutare lui e il gruppo a fronteggiare le Sentinelle.

Nel cast di The Gifted: Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, Natalie Alyn Lind e Percy Hynes White.

La serie va in onda tutti i lunedì su FOX. in Italia invece, la si può vedere il mercoledì su FOX (piattaforma Sky), a un paio di episodi di distanza dalla programmazione statunitense.