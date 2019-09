The Gilded Age: annunciati cast e nuovi dettagli sulla serie del creatore di Downton Abbey

Emergono nuovi dettagli, tra cui i nomi di alcuni membri del cast, della nuova serie creata da Julian Fellowes, tra gli ideatori di Downton Abbey, intitolata The Gilded Age. Lo show, ambientato a New York, ha aggiunto tra gli attori che saranno protagonisti dello show anche Christine Baranski, Cynthia Nixon e Amanda Peet.

The Gilded Age è ambientata nella Grande Mela del 1882. Nella metropoli è tempo di cambiamenti economici, di enormi fortune create e poi perse, e della crescente disparità tra la vecchia e la nuova ricchezza. Nel 1882 la giovane Marian Brook è un'orfana che si trasferisce nella casa delle sue rigide e conservatrici zie a New York City.

Accompagnata dalla misteriosa Peggy Scott, una donna afroamericana che si finge una cameriera, Marian viene stregata dalle abbaglianti vite dei suoi vicini, incredibilmente ricchi e guidati da uno spietato magnate della ferrovia e dalla sua ambiziosa moglie.



Marian seguirà la propria strada o le regole stabilite dalla società? Christine Baranski sarà Agnes van Rhijn, aristocratica e orgogliosa testarda che non accetterà mai il progresso del mondo. Ha un figlio di nome Oscar.

Cynthia Nixon è Ada Brook, una donna capace di difendere ciò in cui crede, nonostante non sia mai riuscita ad emergere come la sorella Agnes. Amanda Peet interpreta Bertha, una donna che proviene dalla classe media, moglie di George, genio della finanza.

The Gilded Age, creata da Julian Fellowes, approderà su HBO; il creatore di Downton Abbey è al lavoro su questo show ormai dall'inizio del 2018.