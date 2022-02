The Gilded Age, in arrivo la nuova serie dal creatore di Dowton Abbey: ecco quando

Julian Fellowes sta per tornare con The Gilded Age, la nuova serie ambientata nell'età dell'oro americana che farà il suo debutto in contemporanea su Sky e Now TV il prossimo 21 marzo. Lo show targato HBO ci catapulterà negli USA del XIX secolo, in una New York moderna e brulicante.

Come potete vedere voi stessi dal trailer riportato in calce alla notizia, la ricca ereditiera Agnes van Rhijn interpretata da Christine Baranski, appoggiata dalla sorella Ada Brook, interpretata da Cynthia Nixon tenta in tutti i modi di arginare l'avanzata della nuova borghesia rappresentata da Morgan Spector e Carrie Coon, una coppia trasferitosi a pochi metri di distanza dall'abitazione delle due spocchiose donne dell'alta società.

Nel mezzo di questa storia che contrappone il vecchio e il nuovo che avanza, si trova Marion Brook, giovane ragazza interpretata da Louisa Jacobson Gummer che si troverà suo malgrado a gestire i complessi rapporti tra le sue due zie e la coppia appariscente da poco giunta in città.

Il cast di The Gilded Age comprende tra gli altri anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin. Lo show, forte di un creatore di tutto rispetto, è stato già rinnovato per una seconda stagione la cui produzione inizierà nel corso dei prossimi mesi.

Cosa ne pensate di questa nuova serie in arrivo su Sky e Now TV? Ditecelo nei commenti.