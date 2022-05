The Gilded Age, Carrie Coon e Morgan Spector protagonisti delle prime foto dal set

Ciak, si gira! La produzione è ufficialmente partita sul set della stagione 2 di The Gilded Age. Per annunciare la splendida novità ai fan della serie, HBO ha diffuso una foto dal dietro le quinte con Bertha e George Russell, i due protagonisti interpretati da Carrie Coon e Morgan Spector.

Nei mesi scorsi, in effetti, il creatore della serie Julian Fellowes (già artefice del successo di Downton Abbey) aveva anticipato che stava lavorando alla stagione 2 di The Gilded Age, proprio nello stesso periodo in cui la prima stagione ha debuttato in Italia su Sky e NOW.

Non sappiamo quanto tempo sia passato dal finale della prima stagione, ma di certo i Russell hanno di che gioire, dopo il debutto in società di Bertha con un gran galà che ha rispettato le più grandi ambizioni. Nel tweet a fine articolo potete vedere la nuova foto dal set di The Gilded Age!

Mentre sono in corso le riprese, tra il Rhode Island e lo stato di New York, ecco le prime anticipazioni di HBO su The Gilded Age 2 ambientata nell'età dorata degli Stati Uniti, segnata dalla grande prosperità economica, tra grandi fortune rapidamente costruite (e altrettanto velocemente perse) e feroci rivalità tra vecchi e nuovi ricchi.

"Non c'è luogo in cui questa rivalità sia più evidente che sulla East 61st Street, dove vivono Marian Brook (Louisa Jacobson) e le ricchissime zie Agnes e Ada (Christine Baranski e Cynthia Nixon), proprio di fronte agli stupendamente ricchi George e Bertha Russell (Morgan Spector e Carrie Coon). I Russell sono entrambi molto ambiziosi (lui dal punto di vista finanziario, lei da quello sociale) e sono determinati a raggiungere la vetta della società newyorchese. Nel frattempo a Brooklyn, l'amica di Marian, Peggy Scott (Denée Brown) prepara la strada del suo successo nell'elite afroamericana. In questo sbrilluccicante mondo sull'orlo della modernità continueranno a prevalere le tradizionali regole dell'alta società oppure il gioco cambierà?"

La serie lanciata nel 2019 da HBO vedrà nuovamente Julian Fellowes nei triplici panni di creatore, autore e produttore esecutivo, insieme a Gareth Neame, David Crockett, Salli Richardson-Whitfield, Bob Greenblatt e al regista Michael Engler.