The Gilded Age, Julian Fellowes conferma: 'Stiamo lavorando alla stagione 2'

Mentre la prima stagione di The Gilded Age si è appena conclusa su HBO e si prepara ad arrivare in Italia, il creatore della serie Julian Fellowes (che viene dal successo di Downton Abbey) ha confermato che ci sarà una stagione 2, alla quale sta già lavorando!

Il 21 marzo, infatti, negli Stati Uniti è andato in onda l'ultimo episodio della serie HBO Max. Nella stessa data, The Gilded Age ha debuttato in Italia con il suo primo episodio su Sky Serie e Now TV.

The Gilded Age ci porta nella New York di fine '800 con la ricca ereditiera Agnes van Rhijn (interpretata dalla Christine Baranski di The Good Wife e The Good Fight) che, appoggiata dalla sorella Ada Brook (Cynthia Nixon), tenta in tutti i modi di arginare l'avanzata della nuova borghesia rappresentata da George e Bertha Russell (rispettivamente Morgan Spector e Carrie Coon), una coppia che si è appena trasferita vicino alle due gentildonne dell'alta società.

Al centro di questa sfida tra vecchio e nuovo si trova Marion Brook, una giovane interpretata da Louisa Jacobson Gummer, che tenta di gestire i complessi rapporti tra le sue due zie e la nuova coppia da poco giunta in città.

Adesso che lo show è giunto a conclusione negli Stati Uniti, il creatore Julian Fellowes ha finalmente parlato del futuro di The Gilded Age, confermando che ci sarà una stagione 2!

In un'intervista al The Hollywood Reporter, Fellowes ha ammesso: "Non posso dire nulla, davvero. E' difficile dire che l'abbiamo scritta, perché scriviamo e cancelliamo e ci ritorniamo sopra. Quando poi rileggi tutto da capo, cerchi di definire i vari episodi che stai per leggere... è ancora un lavoro in corso. Insomma, la risposta breve è che stiamo lavorando alle sceneggiature della seconda stagione".

Stando ai rumour in circolazione, la produzione di The Gilded Age 2 dovrebbe avvenire tra maggio e ottobre 2022, con la data del debutto dei nuovi episodi che sarà fissata quasi sicuramente durante il 2023.

Dopo la storia travagliata di The Gilded Age, con uno sviluppo durato oltre dieci anni, prima che HBO Max decidesse di acquistarla nel 2019, finalmente la nuova avventura ideata da Fellowes avrà la possibilità di proseguire e magari di introdurre nuovi personaggi.