The Gilded Age: la nuova serie del creatore di Downton Abbey approda su HBO

Si parla da tempo del nuovo atteso progetto televisivo di Julian Fellowes, il celebre sceneggiatore premio Oscar che ha dato vita all'apprezzatissima Downton Abbey. La serie in questione si chiama The Gilded Age e, secondo quanto riportato da Vulture, è stata acquistata da HBO in seguito ad un'asta molto combattuta.

La grandi doti da storyteller di Fellowes non potevano trovare una vetrina migliore del network che ha donato al mondo show come I Soprano e Il Trono di Spade, con quest'ultima che ha recentemente confermato le grandi ambizioni di HBO grazie alla monumentale produzione dell'episodio "The Long Night", qualcosa che mai si era visto nell'ambito del piccolo schermo.

"Data la grande portata di questo dramma ampiamente strutturato, HBO è la casa perfetta per The Gilded Age," ha dichiarato il presidente del network Casey Bloys. "Siamo tutti grandi ammiratori di Julian e so di parlare anche per conto di Bob Greenblatt - che è stato coinvolto nello sviluppo di questa serie alla Universal Television - quando dico che siamo entusiasti di portare questo innegabile genio ai nostri spettatori."

Come suggerito dal titolo, lo show sarà ambientato durante la Gilded Age, periodo storico degli Stati Uniti caratterizzato da una rapida crescita economica ma anche da una grande diffusione di povertà e disuguaglianza. The Gilded Age sarà composto da 10 episodi scritti da Fellowes e diretti da Michael Engler.

Sempre per quanto riguarda Fellowes, il film di Downton Abbey è atteso nelle sale italiane ad ottobre e dovrebbe mostrarsi nei prossimi mesi con il suo primo trailer ufficiale.