The Girl And The Goddess, Lena Headey di Game of Thrones sarà la produttrice della serie

La star di Game of Thrones Lena Headey produrrà l’adattamento del racconto poetico The Girl and the Goddess di Nikita Gill insieme alla società di produzione Boat Rocker. Questo è solo l'ultimo progetto che coinvolgerà l'attrice al momento al lavoro su molti fronti.

The Girl and the Goddess segue Paro mentre si imbarca nel nuovo capitolo della sua vita in un'università di Londra. Mentre il mondo di Paro si apre a nuove possibilità, lei deve anche affrontare il trauma del suo passato, un luogo portato alla vita vivida attraverso i flashback della giovane quando viveva in India.



Paro è guidata da numerose divinità indù che forniscono una struttura per ogni episodio mentre la guidano attraverso le prove della vita dall'infanzia all'adolescenza. È la storia di una giovane donna queer di colore che realizza il suo potere nel mondo, sia a dispetto di dove sia cresciuta sia proprio a causa di dove è cresciuta.



Headey sarà produttore esecutivo insieme a Gill, Tina Thor di Peephole Productions e Katie O'Connell Marsh e Nick Nantell di Boat Rocker.

È l'ultimo progetto su cui Headey sta lavorando con lo studio, avendo firmato per recitare e produrre il suo adattamento in serie del romanzo di fantascienza di Hugh Howey Beacon 23 per Spectrum Originals e AMC.

È anche impegnata a dare la voce a un personaggio e a coprodurre l'adattamento animato di Scary Stories for Young Foxes.



"Siamo entusiasti di lavorare con Lena e Peephole Productions per portare la bellissima storia di Nikita sullo schermo", ha affermato Katie O'Connell Marsh, vicepresidente di Boat Rocker Studios. "Sappiamo che il pubblico globale sarà affascinato dalla narrazione potente e originale quanto noi".



"Sono innamorata da tempo delle parole di Nikita, è una storia che chiede solo di essere vista e celebrata", ha detto Headey. "Sono così entusiasta che ora possiamo raccontare questa storia."



"Sono lieta di lavorare con Lena, Peephole e Boat Rocker per dare vita alla mia storia profondamente personale. Sono una squadra da sogno", ha aggiunto Gill.



