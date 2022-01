The Girl Before, ecco l'inquietante trailer della nuova serie thriller di HBO Max

HBO Max ha diffuso il trailer della sua nuova serie thriller intitolata The Girl Before ed interpretata da Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo e Jessica Plummer. Lo show è un adattamento del romanzo di successo di JP Delaney che ci terrà con il fiato sospeso fino all'ultimo episodio.

The Girl Before racconta la storia di Jane (Gugu Mbatha-Raw), che dopo una tragedia personale si trasferisce in una bellissima casa ultra-minimalista progettata da un enigmatico architetto (David Oyelowo) di cui si innamora. C'è solo un problema: gli occupanti devono attenersi alla sua lista di regole rigorose. Jane inizia a sentire la casa cambiarla in modi inaspettati, ma quando scopre che prima di lei quella casa è stata abitata da Emma (Jessica Plummer), una ragazza che le somiglia molto, inizia a chiedersi se il suo destino sarà lo stesso dell’inquilina precedente.



La serie è un adattamento del romanzo del 2016 di JP Delaney, un bestseller mondiale che ha venduto oltre un milione di copie. Parlando a Entertainment Weekly, Delaney ha promesso che la serie thriller sarà "abbastanza non convenzionale e più cinematografica" di quanto il pubblico possa aspettarsi. "È molto cinematografica, e c'è un sacco di retroscena emotivo e ci sono cose abbastanza traumatiche in gioco. È un thriller psicologico che vive in un territorio che non si vede così spesso in TV". The Girl Before debutterà il 10 febbraio su HBO Max.



Gugu Mbatha-Raw è stata protagonista di Loki recentemente, nei panni di Ravonna Renslayer, non perdetevi la nostra recensione finale di Loki.