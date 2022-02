The Girl Before, dopo 'Loki' una serie thriller HBOMax per Gugu Mbatha-Raw

Dal suo debutto sullo schermo, l'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw ha interpretato ogni genere di ruolo, persino quello di un membro della Time Variance Authority nella serie Marvel Loki. Il suo nuovo progetto è The Girl Before, la nuova serie thriller di HBOMax della quale ha parlato in una recente intervista.

Come anticipato dal trailer di The Girl Before, Gugu Mbatha-Raw è Jane, una donna che dopo una tragedia personale si trasferisce in una nuova casa, bellissima e ultra-minimalista, progettata dall'enigmatico architetto Edward, interpretato da David Oyelowo, del quale si innamora presto e che le impone molte regole ferree per poter vivere lì.

Durante la sua permanenza, Jane si rende conto che la casa in cui vive la sta cambiando e scopre, inavvertitamente, che prima di lei in quell'abitazione ha vissuto Emma (Jessica Plummer), una ragazza che le somiglia notevolmente.

Dopo aver partecipato alla serie Marvel Loki, Gugu Mbatha-Raw ha preso dunque le redini di questo nuovo show HBOMax che promette di intrattenere i fan del genere thriller: "Ero sul set di Loki nel 2020. Ho letto le prime sceneggiature e la cosa che fin da subito mi ha colpito era la forza delle due sorprendenti protagoniste femminili" ha dichiarato l'attrice in una recente intervista. "Spesso c'è un'ottima parte femminile e poi un secondo ruolo più di supporto, poco sviluppato. Ciò che ho amato di questa serie è che quelli di Emma e Jane fossero due ruoli ugualmente interessanti".

"Ho voluto fin da subito che quello di Jane fosse un percorso emancipante" ha proseguito Mbatha-Raw. "Con la showrunner Lisa Brühlmann al timone, abbiamo cercato di esplorare l'idea e il tema del controllo ed è stato molto interessante, non solo per Edward che intende esercitare un controllo sulla casa con tutte quelle regole, ma anche su come le due donne riescano a controllare le proprie emozioni".

Gugu Mbatha-Raw ha inoltre svelato che si tratta della quarta produzione in cui condivide il set con il collega David Oyelowo: "Non avevo alcun dubbio sul fatto che avrebbe saputo tirar fuori l'energia oscura di Edward" ha affermato, aggiungendo che: "E' stato davvero piacevole lavorare con David, soprattutto durante la pandemia, quando dovevamo riunirci e provare le scene su Zoom. C'è qualcosa di meravigliosamente confortante quando in mezzo a tutta quella situazione puoi contare sulla sintonia con un attore che conosci e di cui ti fidi".

The Girl Before debutterà il 10 febbraio in streaming su HBO Max.