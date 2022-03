The Girl from Plainville, un poster annuncia l'arrivo dello show con Elle Fanning

La nuova miniserie true crime targata StarzPlay, The Girl from Plainville è in arrivo, e a comunicarlo è la sua protagonista, Elle Fanning, con un post Instagram in cui ci mostra anche la locandina dello show (che troverete in fondo all'articolo).

Secondo quanto riportato da Fanning i primi tre episodi debutteranno il 29 Marzo su Hulu negli USA e su StarzPlay in Italia. Le altre 5 puntate arriveranno nelle successive settimane, per un totale di 8 episodi.

The Girl from Plainville parla di Michelle Carter, una 18enne condannata per omicidio colposo. L'accusa è quella di aver spinto un ragazzo, Conrad Roy III, al suicidio attraverso una serie di SMS e chiamate telefoniche. Si tratta di una storia vera, portata all'attenzione delle masse dall'articolo pubblicato su Esquire da Jesse Barron. Il processo, durato moltissimi anni, ha messo Carter di fronte alla Corte Suprema del Massachusetts, e ha ottenuto una grande attenzione a livello mediatico negli USA.

Nel cast, oltre alla già citata Fanning, ci saranno anche Colton Ryan, che sarà Conrad Roy III, Chloë Sevigny che interpreterà Lynn Roy, madre di Michelle e Norbert Leo Butz nei panni del padre Conrad Roy II. Insieme a loro anche Cara Buono e Kai Lennox.

Siete curiosi di scoprire di più? Dovrete aspettare il 29 Marzo. Intanto ecco il trailer di The Girl from Plainville.