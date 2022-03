The Girl from Plainville, il trailer ufficiale della serie true crime con Elle Fanning

Elle Fanning è Michelle Carter nel trailer ufficiale di The Girl from Plainville, la serie true crime Hulu ispirata all'omonimo articolo d'inchiesta di Jesse Barron di Esquire che racconta la vera storia della diciottenne statunitense accusata di omicidio colposo per aver istigato al suicidio il fidanzato, attraverso degli sms.

Dopo il successo nella commedia storica The Great rinnovata per la terza stagione, Elle Fanning torna in questa miniserie Hulu in 8 episodi che promette di approfondire il rapporto tra Michelle e il fidanzato, Conrad Roy III, nonché gli eventi relativi alla sua morte e il caso giudiziario che ne ha investigato in seguito le ragioni.

Nel teaser di The Girl from Plainville, abbiamo avuto modo di notare l'incredibile somiglianza tra la Fanning e la protagonista del caso di cronaca che risale al 2014 e che ha sconvolto gli Stati Uniti. Il cast include anche Colton Ryan nel ruolo di Conrad, nonché Chloë Sevigny, Norbert Leo Butz, Cara Buono, Kai Lennox, Peter Gerety e Michael Mosley.

Il nuovo trailer di The Girl from Plainville ci permette di approfondire alcuni aspetti del rapporto tra i due: dall'iniziale devastante tristezza di Michelle di fronte alla morte di Conrad, la vicenda prenderà una piega inaspettata quando le indagini si focalizzeranno sui messaggi scambiati tra i due, attraverso i quali Michelle sembra incoraggiarlo a commettere un atto estremo.

Il trailer arriva a poche settimane dall'esordio della miniserie true crime: i primi tre episodi di The Girl from Plainville debutteranno il 29 marzo in streaming su Hulu per gli Stati Uniti. In Italia, la serie sarà disponibile in streaming su StarzPlay, in data ancora da definirsi.